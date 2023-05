Heineken nel 2023 risparmierà 3 milioni di ettolitri d'acqua

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - È equivalente a duecento piscine olimpioniche, circa 500mila ettolitri di acqua, il risparmio idrico che Heineken Italia ha ottenuto solo nel 2022 rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento della produzione di birra di 100mila ettolitri: l'obiettivo dell'azienda è tagliare entro l'anno un ulteriore 11% d'acqua impiegata, per un totale di 3,2 milioni di ettolitri in meno rispetto all'anno scorso. È quanto emerge dal rapporto di sostenibilità 2022 presentato dall'azienda che si riassume nell'intenzione di proseguire su due trend incrociati: 'Produrre di più per consumare meno'.

"L'acqua, per aziende come la nostra è la materia prima più importante, fondamentale in diverse fasi del processo produttivo e ingrediente principale della birra" spiega l'Ad di Heineken Italia, Wietse Mutters, eppure rispetto al 2010, grazie anche a significative modifiche nell'iter di produzione, il gruppo ha tagliato del 44% i consumi idrici per ettolitro di birra prodotta, con 9 milioni di ettolitri d'acqua risparmiati.

Sul piano delle emissioni, l'azienda ha avviato nel 2010 il percorso di decarbonizzazione che ha portato ad oggi a una riduzione della CO2 del 44% in valore assoluto e del 59% per ettolitro di birra prodotto: solo nel 2022 vi è stata un decremento del 6%, pari a 1.600 tonnellate di CO2, da 3,63 chili di CO2 per ettolitro nel 2021 a 3,38 nel 2022. Dal 2015 l'energia elettrica utilizzata proveniente solo da fonti rinnovabili certificate. Per quanto riguarda il packaging, grazie alle confezioni 'neck through', il collo della bottiglia che 'perde' il rivestimento in carta, si è potuto risparmiare in un anno oltre il 25% di cartone per ogni singolo prodotto.

Heineken ha poi avviato un piano di efficientamento degli spostamenti interni che nel 2022 ha portato a una riduzione nei trasporti logistici per 640 camion in meno. (ANSA).