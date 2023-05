Rissa al nuovo luna park di Pavia, una trentina i coinvolti

(ANSA) - PAVIA, 28 MAG - Nella serata di inaugurazione del nuovo luna park di Pavia, in una grande area alla periferia della città vicino allo stadio, si è verificata una maxi-rissa che ha coinvolto una trentina di persone. Sul fatto, verificatosi nella tarda serata di ieri, sta ora indagando la Questura.

La polizia, con il supporto dei carabinieri, è intervenuta sul posto subito dopo che erano stati segnalati gli episodi di violenza. In quel momento nell'area del luna park erano presenti migliaia di persone, che stavano godendosi i giochi e anche i fuochi d'artificio organizzati per l'occasione, La maggior parte dei presenti non si è accorta di quanto stava succedendo. Le forze dell'ordine hanno aiutato il pubblico a defluire in assoluta sicurezza. Dai primi accertamenti sembra che non si siano registrati feriti. Gli investigatori seguono anche la pista di una possibile spedizione punitiva. (ANSA).