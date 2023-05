A Milano in dodicimila alla corsa del Politecnico

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Sono 12mila gli studenti, i dipendenti e i laureati del Politecnico di Milano che questa mattina hanno partecipato alla 'adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dall'università milanese.

Testimonial d'eccezione (e vincitore) Iliass Aouani, detentore del record italiano nella maratona con 2:07:16, ex studente del Politecnico di Milano, laureatosi negli Stati Uniti in ingegneria strutturale. Aouani ha corso in 28 minuti e 31 secondi i dieci chilometri del percorso partito da piazza Leonardo da Vinci, dove si trova la sede storica del Politecnico, alla nuova sede di Bovisa Lambruschini dove nei prossimi anni nascerà il nuovo campus con aree destinate al benessere e allo sport. Fra le donne prima Valentina Gemetto con un tempo di trentatre minuti e ventinove secondi. (ANSA).