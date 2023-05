Ladri di rame, i carabinieri fermano padre e figlio 15enne

(ANSA) - PAVIA, 23 MAG - E' stato sorpreso, insieme al figlio di 15 anni, in un'area industriale dismessa (e attualmente sottoposta a sequestro dopo il fallimento dell'azienda) nel comune di Santa Giuletta (Pavia), in Oltrepò Pavese. Entrambi sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

Il padre, 39 anni di nazionalità romena, domiciliato a Rozzano (Milano) è stato arrestato dai militari; il figlio, denunciato alla Procura per il Tribunale dei Minori di Milano, è stato riaffidato alla madre. Insieme ai due c'erano altri quattro complici, che sono riusciti a fuggire a piedi. (ANSA).