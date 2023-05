Droga in casa per 50mila euro, due arresti

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza hanno arrestato due uomini in città perché, dopo che si erano scambiati della droga per strada, nelle abitazioni di entrambi e nel box di uno di loro sono stati trovati oltre due chili e mezzo di hashish già diviso in 23 panetti, oltre a 110 grammi di cocaina, denaro in contante e materiale per il confezionamento Lo scambio era stato seguito in diretta e lo spacciatore era già noto alle Forze dell'ordine. Dal controllo è emerso che un 45enne aveva appena consegnato all'altro, 40enne, due panetti di hashish per oltre 200 grammi. All'acquirente sono stati trovati 1500 euro in contanti in banconote di vario taglio.

L'hashish e la cocaina una volta immessa sul mercato avrebbe garantito un introito di circa 50mila euro. (ANSA).