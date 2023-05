Da Lecce a Milano in 18 ore, 'è stata una Odissea'

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - E' entrato alla stazione Centrale di Milano poco dopo le 15 con oltre otto ore di ritardo l'intercity notturno partito ieri da Lecce alle 19:50. Arrivato regolare ad Ancona, il treno a causa del maltempo che flagella la Romagna e ha bloccato le linee ferroviarie, è stato deviato verso Firenze e da lì a Bologna e poi Milano.

Ad aspettare i circa 160 passeggeri in stazione il personale di assistenza che distribuiva acqua e snack. "E' stata una odissea" ha spiegato una ventenne in viaggio con il fidanzato. Facce stanche e poca voglia di parlare all'arrivo del treno. Molti hanno perso la giornata di lavoro, come un signore che rientrava proprio oggi dalle ferie e ha dovuto prolungarle: "Già non lo prendo mai il treno - il commento lapidario di un passeggero - dopo questa ho chiuso". (ANSA).