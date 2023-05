I medici del carcere: Alessia Pifferi è una bimba di 7 anni

Alessia Pifferi, accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un "gravissimo ritardo mentale" pari a un quoziente intellettivo di "una bimba di 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bambina". Lo ha spiegato Alessia Pontenani, legale della 37enne, in base ai risultati degli ultimi accertamenti medici svolti nel carcere di San Vittore e della consulenza di parte, al termine dell'udienza di oggi. La Corte d'Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche della donna all'epoca dei fatti all'esito dell'istruttoria dibattimentale.