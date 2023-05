Distribuisce volantini no vax con la svastica in un supermercato

(ANSA) - LENTATE SUL SEVESO, 13 MAG - Una svastica all'interno dello zero della parola 'Agenda 2030' e slogan contro gli effetti dei vaccini anti-covid, sono il contenuto di una serie di volantini distribuiti, oggi pomeriggio, da una donna in un supermercato di Lentate sul Seveso (Monza).

"Infarti e miocarditi, non può essere la normalità, proteggete i vostri figli, questo vaccino uccide", è quanto stampato sui fogli che la donna, sulla cui identità sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, ha sparso senza alcuna autorizzazione nel negozio.

Oltre ai fogli, ha appiccicato alcuni adesivi con su scritto "Adesso mangerai anche scarafaggi", alle vetrine e lo slogan "Fuck Agenda 2030", e la svastica al suo interno. Il tutto porta il simbolo dsl gruppo "Vivi - Forza di lotta non violenta per la libertà", già noto per altre analoghe manifestazioni di stampo no vax. (ANSA).