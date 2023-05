Coca-Cola annuncia il passaggio al 100% di plastica riciclata

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Coca-Cola annuncia che tutte le bottiglie in Pet del suo intero portafoglio di bibite sono realizzate con il 100% di plastica riciclata (rPet),"a conferma dell'impegno per un'economia circolare". Le nuove bottiglie 100% rPet, 100% riciclabili, sono utilizzate non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per altri principali marchi dell'azienda: Fanta, Sprite, Powerade, Kinley e FuzeTea.

L'obiettivo, spiega una nota: "è stato raggiunto anche grazie alla riapertura della fabbrica di Gaglianico di Cch CircularPET, un polo con tecnologie pioniere in Europa. Da stabilimento di imbottigliamento dismesso alcuni mesi fa è stato riconvertito in un impianto all'avanguardia per la lavorazione del Pet riciclato e, con oltre 30 milioni di euro di investimento, il polo è ora un innovativo impianto da 18.000 metri quadrati capace di trasformare fino a 30.000 tonnellate di Pet all'anno in nuove bottiglie in 100% Pet riciclato".

L'estensione dell'intero portafoglio a bottiglie realizzate completamente in plastica riciclata, si legge ancora, "si inserisce nella strategia di lungo periodo World Without Waste ed è solo l'ultimo passo di Coca-Cola in chiave sostenibile. È stata la prima azienda di bevande analcoliche a introdurre sul mercato italiano una bottiglia realizzata con 100% rPet ed è impegnata da anni nella riduzione della materia prima negli imballaggi in vetro, alluminio e plastica. Di recente ha esteso i Tethered Caps, i tappi uniti alla bottiglia, a tutti i marchi per semplificare la raccolta e il riciclo e ridurre la dispersione e l'impatto della plastica sull'ambiente". (ANSA).