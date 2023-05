Con cacciavite contro moglie e il figlio di lei, arrestato

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Ha aggredito la moglie e il figlio di lei con un cacciavite. Per questo, è stato arrestato dai carabinieri di Monza ad Arcore (Monza e Brianza) e, al termine del processo per direttissima, è stato disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

L'episodio ieri quando l'uomo, un 38enne egiziano, al culmine di una lite ha colpito a calci e pugni la moglie, di origine marocchina, e suo figlio di 20 anni che la donna aveva avuto da una precedente relazione.

Il giovane aveva una ferita all'addome e ha raccontato di esser stato colpito con un'arma da taglio e dei cocci di bottiglia. Nello zaino dell'uomo i carabinieri hanno trovato un cacciavite.

Le vittime dell'aggressione sono state portate in ospedale e sono state dimesse con diversi giorni di prognosi. (ANSA).