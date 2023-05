Il legale della famiglia Attanasio, aperto dialogo con il Kenya

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Dal Kenya si attendono "informazioni di interesse investigativo" sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo il 22 febbraio 2021 mentre erano con un convoglio del World Food Program, il programma alimentare mondiale. A pochi giorni dall'apertura a Roma del processo per omesse cautele a due funzionari del Pam, il prossimo 25 maggio, l'avvocato della famiglia Attanasio, Rocco Curcio, in un comunicato fa sapere che è stato "avviato un dialogo con le autorità presso la Repubblica del Kenya volto ad ottenere informazioni di interesse investigativo".

"Lo studio legale Curcio che dal 28 aprile 2023 si avvale della consulenza dello studio Tuccillo & partnership - è il testo della nota - comunica che ha avviato un dialogo con le autorità presso la Repubblica del Kenya volto ad acquisire informazioni di interesse investigativo circa la vicenda della morte dell'ambasciatore italiano presso la Repubblica del Congo, Luca Attanasio".

Le informazioni potrebbero aiutare ad accertare le eventuali responsabilità dei funzionari del programma alimentare nel processo, che si aprirà a Roma il 25 maggio, in cui la famiglia Attanasio si costituirà parte civile e in cui vorrebbe che si costituisse parte civile anche lo Stato italiano. "Sarebbe il minimo - ha detto il padre dell'ambasciatore, Salvatore Attanasio - Luca era il loro ambasciatore: se non lo difendono loro, chi dovrebbe farlo?".

Le informazioni dal Kenya, questa è la speranza, potrebbero essere un contributo anche all'inchiesta della Procura di Roma, per ora contro ignoti, sugli assassini e sui mandanti dell'omicidio di Attanasio. Per la morte dell'ambasciatore lo scorso mese a Kinshasa sono state processate e condannate all'ergastolo sei persone. In quel processo lo Stato italiano si era costituito parte civile. (ANSA).