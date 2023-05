Il fantasma dell'Opera a ottobre arriva al Tam di Milano

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Dopo le repliche dal 4 al 16 luglio al Politeama Rossetti di Trieste, The Phantom of the Opera, il musical firmato da Andrew Lloyd Webber, ad ottobre arriva al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Prodotto da Broadway Italia e presentato a Milano da Show Bees, lo spettacolo, diretto da Federico Bellone con la supervisore musicale Giovanni Maria Lori, sarà in lingua inglese con orchestra dal vivo. La parte principale è interpretata da Ramin Karimloo, esperto artista di Broadway vincitore sia di Tony che di Olivier Awards, che ha vestito per la prima volta i panni di Raoul, visconte di Chagny, nel 2003.

"Non potrei essere più felice di far parte di questa nuova produzione di The Phantom of The Opera. Sono entusiasta di lavorare con il regista, Federico Bellone. Entrambi - ha spiegato - siamo fan di lunga data della produzione originale e concordiamo sul fatto che sia un capolavoro. Per questo vogliamo celebrarlo e lasciare che ci ispiri a creare una nuova produzione di quella gloriosa partitura, storia e scena". Amelia Milo, soprano che ha collaborato anche con Andrea Bocelli, interpreterà il ruolo della protagonista femminile Christine Daaé.

Daal suo debutto a Londra nel 1986, The Phantom of the Opera è stato visto da oltre 145 milioni di persone, in 183 città e 17 lingue, oltre ad aver ricevuto più di 70 importanti premi teatrali, tra cui sette premi Tony e quattro premi Olivier. E "finalmente - ha aggiunto Bellone -, grazie alla definitiva ripresa del settore del musical in Italia abbiamo la possibilità di portare in scena uno spettacolo che è una pietra miliare della storia del musical e che, per la prima volta, calca un palcoscenico italiano, fregiandosi della presenza di un attore considerato un'eccellenza a livello mondiale, con la speranza di dare seguito a tutte le altre produzioni che abbiamo in programma". (ANSA).