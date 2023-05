Lecco celebra Manzoni per il 150/o anniversario della morte

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - La città resa celebre dai Promessi Sposi ricorda 'Don Lisander' con un lungo programma di eventi a 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Un programma che si svilupperà per oltre sei mesi - da maggio a novembre - attraverso 24 eventi e 2 festival che appartengono alla tradizione lecchese.

Si chiama Una città per Manzoni il progetto promosso da Comune di Lecco-Simul (Sistema Museale Urbano Lecchese) e che coinvolge numerose realtà: Fondazione Treccani, Assocultura Confcommercio Lecco e Associazione 50&più, Parco Adda Nord, Linee Lecco, Ltm, associazione Ospiti per casa - Lake Como Host, Pallavolo Lecco - Alberto Picco, Associazione Madonna del Rosario, Rotary Club Lecco - Manzoni - Le Grigne, Gruppo Guide Lecco, Teatro Invito, 25Lettori e Teka edizioni. Main sponsor è Acinque.

"Per la nostra città - afferma il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni - Manzoni è parte integrante della sua identità più autentica". "È una sorta di tributo collettivo a Manzoni - spiega la vicesindaca Simona Piazza - che nasce dal basso, dalla nostra comunità, e intende offrire un'immagine a tutto tondo della poliedrica personalità dello scrittore che ha reso celebre Lecco nel mondo". "Una città per Manzoni - spiega Mauro Rossetto, direttore scientifico del Museo Manzoniano a Villa Manzoni, dei Musei di Palazzo Belgiojoso e dell'Archivio Storico di Lecco - intende trasformare l'anniversario in un patrimonio permanente della città".

Tra i tanti eventi del fitto calendario, spiccano due festival di caratura nazionale: il Festival della lingua italiana di Treccani Cultura (21-24 settembre) e il Festival Lecco Città dei Promessi Sposi (6-8 ottobre). Non mancano proposte per la fruizione di musei, luoghi e paesaggi manzoniani, eventi social e sportivi, e anche un premio letterario internazionale intitolato proprio a Manzoni. (ANSA).