Consiglio Lombardia approva l'incompatibilità per Sgarbi

La carica da consigliere lombardo ricoperta da Vittorio Sgarbi è 'incompatibile' con l'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura: ad approvarne l'incompatibilità è stato il Consiglio regionale della Lombardia in apertura della seduta di oggi. Il consigliere del gruppo di Noi Moderati avrà dieci giorni di tempo entro i quali dovrà optare per una delle due cariche, dopodiché l'incarico di consigliere regionale decadrà automaticamente. Al posto di Sgarbi subentrerebbe in Consiglio per Noi Moderati Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano.