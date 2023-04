Razzismo sul treno. Il video è virale, arrivano le scuse

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 26 APR - "Fortunatamente non siamo tutti così". È uno dei commenti sconsolati degli utenti di TikTok di fronte al video, postato nei giorni scorsi, dalla regista statunitense di origine pakistana Mahnoor Euceph, che riprende le risate di scherno di tre ragazze italiane, a bordo di un treno da Como a Milano, all'indirizzo della madre del suo fidanzato, di origine cinese. Non solo risate reiterate ma anche versi per storpiarne la lingua.

Il video, girato lo scorso 16 aprile, è diventato virale, con 17 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto oltre 2 milioni di like. Una bufera social che ha poi spinto una delle ragazze, tutte universitarie, a scusarsi e tentare in extremis di rassicurare Mahnoor: "Nessun razzismo, solo un gioco".

"Mai nella mia vita ho fatto esperienza di un razzismo così palese - dice Euceph nella descrizione del video - E anche il mio ragazzo sostiene la stessa cosa. Mi aspettavo di meglio dalle nuove generazioni. Dopo aver condiviso il video su Instagram, molti dei miei amici asiatici hanno raccontato le loro esperienze di razzismo in Italia e in Europa. L'America potrà avere i suoi problemi con il razzismo, ma l'Europa è indietro di 20 anni. Spero che voi italiani riusciate a trovare queste ragazze e a farle vergognare. È stato un comportamento veramente disgustoso e spero che imparino la lezione". (ANSA).