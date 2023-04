Whirlpool inaugura la nuova sede al quartiere Milano Certosa

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La multinazionale Whirlpool ha inaugurato la nuova sede nel quartiere Certosa di Milano.

Annunciata lo scorso anno, la struttura a due piani ospiterà i nuovi uffici della regione Europa, Medio Oriente e Africa su oltre 7mila metri quadri. In essa lavoreranno oltre 400 persone provenienti da più di 100 nazionalità diverse, occupandosi di marketing, risorse umane, ufficio legale, finanza, comunicazione, attività commerciali, immobiliari e informatica.

"I nostri nuovi uffici - ha dichiarato il presidente di Whirlpool Emea Gilles Morel tagliando il nastro - prendono vita in un ambiente moderno e innovativo, favorendo la collaborazione e l'interscambio tra le persone". "Il benessere dei dipendenti - ha concluso - è la nostra priorità e ci impegniamo a bilanciare l'equilibrio vita-lavoro per rendere l'azienda uno migliori posti dove stare". (ANSA).