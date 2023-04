Alla Design week nuova vita ai pezzi vintage restaurati

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Per i suoi primi 10 anni debutta al FuoriSalone il marketplace Oldera, specializzato nella vendita onine di pezzi di design vintage restaurati da un team di artigiani basati a Taranto, ma di origini internazionali.

Il progetto pensato per Milano, Generation Oldera, presentato alla cascina Nascosta nel Parco Sempione, ruota attorno a una community di artisti chiamati a customizzare un editing di pezzi vintage. In mostra quelli personalizzati dalla textile designer Ilaria Bellomo e dal tatoo artist Davide Ciarletta (Mindshapes).

Ilaria Bellomo trasforma un armadio senza ante in un portale che cela al suo interno un giardino nero, riveste di tessuti antichi la cornice di uno specchio barocco e fodera con frammenti di abiti vintage due sedie di Pierre Cardin (1980-89).

Dalla collaborazione tra Oldera e Mindshapes nasce, invece, la collezione Cosmica. A lui, il compito di reinventare con grafiche tatuaggio ottenute attraverso una lente che filtra la luce il divano in ciniglia Mantilla di Kazuhide Takahama, una chaise-longue '00 in pelle nera, la Platea di Artemide, uno specchio triangolare degli anni '80 e un tavolino in vetro degli anni '70. (ANSA).