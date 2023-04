Da Eataly volano pomodori e spaghetti per la Design Week

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Pomodori, stoviglie, aglio, peperoncino e spaghetti volano da Eataly Smeraldo per la design week: realizzati dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, sono i protagonisti dell'installazione "100% Pasta" di Paola Navone, fondatrice di Otto Studio e celebre per le sue collaborazioni con aziende come Baxter, Ethimo e Gervason.

Fonte di ispirazione per la realizzazione dell'opera è la personale ricetta della pasta al pomodoro di Paola Navone. Non una pasta qualunque, ma quella che la nonna era solita prepararle, che uno chef di Eataly realizzerà per gli ospiti ogni giorno fino al 25 aprile. Negli stessi giorni il piatto sarà presente come speciale fuori menù nei ristoranti di Eataly Smeraldo.

"Provengo da una cultura alimentare piemontese e anche minimalista - dice Paola Navone - che privilegia la qualità della materia prima, i sapori veri e la semplicità. Ho scelto quindi di mettere letteralmente in scena un piatto che rievoca l'Italia e il Mediterraneo. Il rapporto tra il mio design e il cibo è molto stretto. Per me realizzare un progetto è come preparare una frittata. Devi scegliere gli ingredienti con cura speciale. La preparazione va fatta con attenzione e rigore, ma anche fantasia e flessibilità". (ANSA).