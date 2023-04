Regina d'Olanda a Milano Design Week visita mostre e Salone

(ANSA) - MILANO, 18 APR - È in visita a Milano, in occasione della Design Week, la Regina dei Paesi Bassi, Máxima Zorreguieta Cerruti d'Orange-Nassau. Arrivata ieri in Italia, questa mattina ha visitato nella sede di Regione Lombardia l'esibizione 'Circular Village curato da Isola Design'.

"È importante che un sovrano d'Europa venga a Milano in questa settimana - ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - e dimostra l'attenzione di tutta Europa e del mondo su questa iniziativa, sul Salone del Mobile e sulla Settimana del Design. Siamo molto orgogliosi della sua presenza e siamo contenti che abbia deciso di fare una visita alla nostra istituzione regionale".

La Lombardia, ha aggiunto, "non è solo la Regione che cresce di più in assoluto ma anche quella che riesce ad offrire tanto nell'innovazione, nella ricerca e nella creatività". Il sottosegretario regionale alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha sottolineato come la Lombardia "ha nell'apertura internazionale una delle sue connotazioni da sempre. Dopo gli anni difficili del Covid vogliamo rilanciare appieno le relazioni internazionali che servono alle imprese e alle realtà sociali, ma anche a riconoscere il ruolo che la Lombardia ha in Europa e nel mondo". In mattinata la Regina si è recata alla Biblioteca degli Alberi, il parco pubblico in zona Isola progettato dall'architetto Petra Blaisse che l'ha accompagnata nella visita, e in seguito è stata in uno degli appartamenti della torre alta del Bosco Verticale, scortata dal suo ideatore, l'architetto Stefano Boeri, che ha firmato anche i progetti di forestazione verticale in Olanda della Trudo Tower a Eindhoven (il primo Bosco Verticale in social housing) e Wonderwoods a Utrecht. Nel pomeriggio sarà al Salone del Mobile nella giornata inaugurale della kermesse per ammirare i vari stand all'interno dei padiglioni. E sarà anche al fuorisalone e parteciperà questa sera a Masterly "the Dutch in Milan" per l'apertura ufficiale della mostra. (ANSA).