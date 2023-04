Dolce e Gabbana lanciano al FuoriSalone il progetto GenD

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Prende il via con questa edizione del FuoriSalone 'GenD - Generation Designers', iniziativa a supporto dei giovani talenti creativi nel campo del design e dell'arredamento promossa da Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Antonio Aricò, Sayar & Garibeh, Rio Kobayashi, Atelier Malak, Lucia Massari, Bradley Bowers, Ahryun Lee, Sara Ricciardi, Christ Wolston sono le dieci voci del design contemporaneo, provenienti da tutto il mondo e selezionate dalla curatrice Federica Sala, che sono entrate in contatto con l'artigianato made in Italy in un dialogo senza soluzione di continuità con la Collezione Dolce&Gabbana Casa.

Come un progetto di residenze d'artista, GenD ha permesso ai designer selezionati di misurarsi con alcune delle principali tecniche manifatturiere della tradizione italiana. I designer sono stati infatti messi in condizione di confrontarsi con il vetro soffiato di Murano, la ceramica siciliana, la carpenteria metallica, l'ebanisteria, la lavorazione artigianale della terracotta, del midollino, del ferro battuto fino alle fusioni in metallo e all'ormai rarissima tecnica della smaltatura su metallo.

Le opere saranno esposte presso gli spazi Dolce&Gabbana in via Broggi 23 a Milano da oggi al 23 aprile. Nello store di corso Venezia, invece, spazio a un'altra e nuova sinergia, quella con il Fai - Fondo ambiente italiano - di cui la maison è appena diventata partner istituzionale. (ANSA).