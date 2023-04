Cresce il mercato dei giocattoli, boom di giochi in scatola

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il mercato del giocattolo sta uscendo da un periodo di forte crisi e i primi mesi del 2023 stanno già segnando un valore positivo con un +4%. "Questo ci fa ben sperare per la stagione del Natale che per noi è la più importante. Alcune aziende in quel periodo vanno a fatturare anche il 70%" ha commentato Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli, a margine della sesta edizione di Toys Milano & Bay-B, l'evento business to business dedicato ai mercati del giocattolo e della prima infanzia che si tiene il 16 e 17 aprile alla fiera di Milano che quest'anno ha avuto numeri da record "Crediamo che il 2023 sarà un anno di crescita, con le aziende che stanno investendo tantissimo nella ricerca dei materiali e nelle novità", ha aggiunto.

La prima infanzia è il settore che più traina la crescita del mercato, intatti a Toys Milano quest'anno è cresciuto il numero delle aziende presenti. "Nonostante in Italia siamo in un inverno demografico, con le nascite che sono sotto quota 400 mila a Toys Milano questo settore sta dando segnali molto positivi - ha proseguito -.

Abbiamo un +50% di aziende rispetto allo scorso anno, mentre il settore ha chiuso il 2022 con un +3,5% di fatturato". Per quanto riguarda la prima infanzia Assogiocattoli a inizio anno 2023 ha ottenuto l'Iva agevolata sui seggiolini auto, per andare incontro alle famiglie.

Dalla pandemia c'è poi stato il boom dei giochi in scatola con cui si divertono non solo i bambini ma tutta la famiglia o anche solo adulti, con il mercato che sta creando sempre più nuovi prodotti per tutti i gusti. "Quella dei giochi in scatola è una delle super categorie che ha dimostrato una notevole crescita nel 2022 perché il periodo della pandemia ha fatto riscoprire alle famiglie, non solo ai bambini, il valore del gioco classico e più analogico - ha concluso -. Ed è un prodotto molto interessante, c'è una nuova attenzione sullo stare insieme, perché richiede molto tempo diversamente da giochi più usa e getta. Il valore di mercato è in costante crescita rispetto a tutto l'indotto. C'è un mercato molto vivo e attento". (ANSA).