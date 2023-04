Sesta edizione per Toys Milano Bay-B, 3 mila visitatori attesi

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Batte il record di espositori, visitatori attesi e metri quadrati occupati la sesta edizione di Toys Milano & Bay-B, l'evento business to business dedicato ai mercati del giocattolo e della prima infanzia, ma anche alla cartoleria, al carnevale e ai party, che si tiene il 16 e 17 aprile all'Allianz Mico di Fieramilanocity. La superficie per gli espositori supera i 12 mila metri quadrati con 157 aziende presenti (+14% rispetto al 2022), di cui oltre il 23% estere, per un totale di almeno 235 brand rappresentati. I visitatori previsti a Milano sono oltre 3 mila tra buyer, retailer, agenti di commercio da tutta Europa, Italia in primis. Ad aumentare la sua presenza in fiera è soprattutto il settore della prima infanzia, con la divisione Bay-B, con un +53% rispetto alla edizione precedente. Numeri confermati anche dal mercato con il settore infant che ha chiuso il 2022 con un +3,5% (fomte Gfk), mentre il toys market vanta un ottimo primo trimestre 2023 con un +4% (fonte Circana).

E' ancora in corso Toys Milano Preview un'area, online da marzo, per gli addetti ai lavori che possono fissare i primi appuntamenti: sono state oltre 5.200 le visualizzazioni, di cui il 17% dall'estero. In fiera oltre a incontri business si tengono workhop e talk, momenti come la la cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Awards: il riconoscimento dedicato alle aziende che si sono distinte nell'arco dell'anno per creatività, sensibilità ed efficienza. E' una delle attività che Assogiocattoli porta avanti da anni grazie alla campagna Gioco per Sempre. Chi non parteciperà a Toys Milano e B-Bay potrà contare sull'edizione del tutto online Toysmilano.plus: la piattaforma digitale sarà attiva dall'8 al 19 maggio e sarà ancora più aggiornata e ricca di contenuti speciali, presentazioni, interviste e approfondimenti tratti anche dall'evento in fiera.

Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, Toys Milano & Bay-B è l'unico evento B2B del genere in Italia. L'appuntamento con la sesta edizione è All'Allianz MiCo di fieramilanocity (Gate 3 - Viale Scarampo) domenica 16 e lunedì 17 aprile. (ANSA).