Basket: 'frode sportiva', Varese penalizzata di 16 punti

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Un 'caso Juventus' scuote la pallacanestro. Il Tribunale Federale infligge 16 punti penalizzazione alla OpenjobMetis Varese per "frode e illecito sportivo", inibendo per tre anni il presidente, Marco Vittorelli. Pronto il reclamo del club alla Corte d'Appello contro la sentenza che rischia di sancire la retrocessione della squadra, quinta sul campo dopo una stagione oltre le aspettative e ora sprofondata all'ultimo posto, a -6 dalla quota salvezza con cinque giornate da giocare. "Ritenendo di non aver violato alcuna norma federale - scrive Varese in una nota -, attendiamo le motivazioni per comprendere le cause di una decisione inaspettata. Apprendiamo con sconcerto e stupore il provvedimento che si riferisce a fatti accaduti anni fa".

(ANSA).