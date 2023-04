Dopo 31 città 'Pretty Woman' torna a Milano e chiude tournée

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Da Bolzano a Ragusa, passando per Bologna, Firenze, Roma e Napoli: dopo un tour di 57 repliche, il musical 'Pretty Woman' torna a Milano per chiudere la sua tournée. Lo show, proposto da Stage Entertainment, andrà in scena al teatro Lirico dal 27 aprile al 7 maggio, con un'anteprima mercoledì 26 aprile.

"Dopo aver toccato 31 città - spiega Matteo Forte, direttore del Lirico e del Nazionale - possiamo dire di tornare a casa, visto che nella passata stagione 'Pretty Woman' a Milano si è laureato campione di incassi proponendosi, con oltre 80.000 biglietti staccati, come lo spettacolo teatrale più visto d'Italia. Chiaramente puntiamo a ripeterci con la consapevolezza che questo eccezionale cast ha dimostrato, su ogni palcoscenico, di saper entrare nel cuore del pubblico regalando emozioni come pochi altri show sanno fare". (ANSA).