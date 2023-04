Alla Milano Design Week il Rosso Maraviglia di Buccellati

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Dopo il debutto dello scorso anno, Buccellati torna alla Milano Design Week con la mostra "Buccellati Rosso Maraviglia" ospitata nella grande terrazza Portaluppi della propria sede in Via Brisa. L'installazione, curata da Federica Sala, coinvolge AMDL Circle e l'architetto Michele De Lucchi, oltre all'artista Lily Kwong per il disegno del giardino floreale. Insieme agli accessori da tavola in argento di Buccellati, oggi parte del gruppo Richemont, sarà svelata la nuova collezione ideata in collaborazione con Venini. L'installazione trasformerà la terrazza in un Pantheon moderno che racchiude in un involucro rosso un giardino delle meraviglie allestito per celebrare due grandi arti italiane, quella dell'argento e quella del vetro. (ANSA).