Incendio in casa, 55enne morta dopo due giorni a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - È morta dopo due giorni agli Spedali civili di Brescia la cinquantacinquenne rimasta intossicata nell'incendio di casa a Capriolo nel Bresciano nella sera del 31 marzo.

Le sue condizioni era apparse fin da subito disperate a causa del troppo fumo respirato. L'abitazione è stata messa sotto sequestro per capire le cause dell'incendio. La donna era sola in casa, mentre il marito era al bar. (ANSA).