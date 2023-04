A Milano al via ristrutturazione mercato coperto via Rombon

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Verrà completamente ristrutturato da parte di Sogemi, la società del Comune che gestisce i mercati all'ingrosso, il mercato comunale coperto di via Rombon, nel quartiere di Lambrate. I lavori hanno preso il via nell'ambito del progetto di rilancio dei mercati coperti portato avanti dal Comune con l'obiettivo di rivitalizzarli, renderli più moderni e sempre più vicini ai cittadini.

Dopo la riqualificazione dei mercati coperti di Zara-Isola, Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Wagner, Morsenchio, anche Rombon avrà una nuova vita: negli oltre 1.300 metri quadrati dell'area ci saranno spazi polifunzionali dedicati alla vendita alimentare al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi, alla somministrazione di bevande e alimenti, oltre che zone pensate per ospitare iniziative socio-culturali per il quartiere che saranno focalizzate anche su temi dell'educazione alimentare, della sostenibilità e della circolarità. Prevista anche una sistemazione dell'area esterna che circonda il mercato con nuovo verde e una zona gioco per bambini.

Complessivamente i lavori dureranno circa 15 mesi per arrivare nel corso del 2024 all'apertura al pubblico del nuovo 'Foody Rombon - Mercato di quartiere', il primo mercato comunale coperto affidato a Sogemi con una concessione di vent' anni.

(ANSA).