Sanità: sabato manifestazione a difesa servizio pubblico

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Non sarà uno scherzo d'aprile, ma una manifestazione con gente "in carne ed ossa" per la salvezza del Servizio sanitario nazionale pubblico - nelle parole degli organizzatori - quella che si terrà sabato prossimo, dalle 15 alle 18, in piazza del Duomo a Milano. "Sani come un pesce?", questo lo "slogan provocatorio" per un evento nell'ambito della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute del 7 aprile.

Sono previsti, con la conduzione di Silvano Piccardi, regista e attore, gli interventi di personalità dei movimenti per la salute, della scienza, della cultura e spettacolo tra cui Silvio Garattini, Moni Ovadia, Massimo Cirri, Vittorio Agnoletto, Laura Valsecchi, Marco Caldiroli, Carmen Esbrì, portavoce Mareas Blancas Spagna, Yves Hellendorff, segretario nazionale del Sindacato della sanità Belga, Ramon Vila, segretario sindacato Sud della (Francia ), Massimo Cortesi, presidente lombardo Arci e Martino Troncatti, presidente lombardo Acli.

Al termine verrà lanciato un "premio" sui generis: la maglia nera alla struttura che ha comminato la lista d'attesa più lunga per chi accede con al Ssn. "Non casuale è stata la scelta di Milano, che, da capitale delle eccellenze in sanità, è diventata simbolo drammatico della svendita della sanità pubblica a favore di quella privata, della distruzione della medicina territoriale e delle disuguaglianze di accesso alle cure", affermano in una nota gli organizzatori. (ANSA).