Aeroporti, per Sacbo ricavi 2022 in crescita a 174,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Sacbo la società che controlla l'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi consolidati in crescita del 55,1% a 174,5 milioni. In rialzo dell'89,3% a 95 milioni quelli aeronautici, del 59,3% a 26,6 milioni quelli dei servizi di assistenza ai passeggeri, alle merci e ai vettori aerei e del 103,4% a 47,6 milioni quelli delle attività commerciali, a cui si aggiungono 5,3 milioni di 'altri ricavi'. L'utile operativo è stato pari a 13,2 milioni, con un risultato netto consolidato in crescita da 1,22 a 9,45 milioni, mentre quello della capogruppo è salito da 1,26 a 6,24 milioni. (ANSA).