Con Custodiscimi piantine da accudire a 2.500 cittadini

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sono 2.500 i cittadini che hanno aderito a Custodiscimi l'iniziativa che permette a chi lo desidera di prendersi cura di piantine che poi saranno destinate a progetti di piantumazione nella Città metropolitana di Milano.

Le piantine distribuite nei nove Municipi di Milano o in uno dei nove Comuni della Città metropolitana selezionati, sono bagolaro, biancospino, carpino bianco, ciliegio canino, olmo bianco, pado, salice rosso o sanguinello. Per la seconda edizione di Custodiscimi, promosso da Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, è stato registrato interesse anche da parte di nuovi partecipanti: circa il 77% degli aderenti corrisponde a nuovi custodi.

I custodi si prenderanno cura delle piccole piante per i prossimi mesi fino ad ottobre, grazie anche ai consigli e al supporto degli agronomi ed esperti di Forestami, il progetto che prevede di piantare 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.

Dopo una verifica dello stato di salute delle piantine riconsegnate, queste verranno destinate ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani nel Comune di Milano e sicuramente nei Comuni di Rosate, Inveruno, Albairate.

"Da assessore al Territorio e Sistemi Verdi non posso che guardare positivamente a questo genere di progetti che permettono ai cittadini di agire per realizzare un futuro più sostenibile per tutti noi", ha commentato l'assessore regionale Gianluca Comazzi. Secondo l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi "è sempre più forte il desiderio di partecipazione attiva alla cura del verde espresso dai cittadini e dalle cittadine. È un entusiasmo che tocchiamo con mano e che sottolinea una voglia reale di essere parte del bello della città", ha concluso. (ANSA).