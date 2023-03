Aliante cade nel giardino di una villa nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Un aliante è precipitato, nel pomeriggio, all'interno del giardino di una villa a Casciano nel Varesotto: il pilota è riuscito a paracadutarsi prima dello schianto, ma è stato comunque assistito dal personale sanitario.

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30, in via Tre Valli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e gli specialisti del Saf (il reparto Speleo alpino fluviale).

Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate e sono in corso i rilievi. (ANSA).