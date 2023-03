Una 'Sala dei Sogni' per i bimbi che devono essere operati

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022, i clienti di Banca Mediolanum che hanno sottoscritto uno dei prodotti abbinati all'iniziativa "Insieme, diamo ai piccoli eroi un superpotere in più" hanno contribuito attivamente alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum a favore di tre associazioni impegnate nell'ambito delle cure pediatriche. Grazie a questa importante iniziativa, Banca Mediolanum ha devoluto 154.811,67 euro a Fondazione Buzzi per l'Ospedale dei Bambini con l'obiettivo di sostenere, unendo le forze, migliaia di piccoli eroi. Con questo contributo, Fondazione Buzzi realizzerà una sala di addormentamento, o Sala dei Sogni, attrezzata per accogliere i piccoli pazienti e i loro genitori prima dell'ingresso nelle sale operatorie del nuovo Padiglione per le Emergenze ora in costruzione.

Per i bambini un intervento in sala operatoria è un viaggio davvero speciale, che non può avvenire con le modalità riservate agli adulti. Per questo verranno accompagnati con un racconto, in una Sala accogliente e confortevole, assistiti da specialisti pediatrici e con la presenza costante dei loro affetti, in modo che possano addormentarsi e poi risvegliarsi serenamente.

"Fondazione Buzzi - si legge in una nota - intende allestire sei nuove sale operatorie, nonché una sala di sedazione e una di risveglio, quest'ultime importantissime per recuperare senza conseguenze traumatiche. La sala di sedazione è un passaggio cruciale, in quanto è il luogo dove vengono preparati tutti i piccoli pazienti che devono entrare nelle sale operatorie, accompagnati dai loro genitori. Deve essere una sala perfettamente attrezzata con letti, monitor e attrezzature all'avanguardia, a disposizione del personale specialista pediatrico. In questa sala si preparano i bambini a fare un avventuroso viaggio in serenità e senza traumi".

Ogni anno al Buzzi si effettuano oltre 5.500 interventi chirurgici in 3 sale operatorie. (ANSA).