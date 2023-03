Spaccio di farmaci oppiacei sui social, denunciato un milanese

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La Guardia di Finanza di Monza ha smantellato una rete di vendita di farmaci con effetti psicotropi e stupefacenti sui social media, pagati in bitcoin, attraverso canali Telegram e Instagram e denunciato il gestore, un trentenne milanese. Per acquistare i farmaci falsificava le ricette mediche.

Le indagini sono partite dai suoi profili social, divenuti vetrine virtuali per la vendita di farmaci a base di oppioidi. I finanzieri del Gruppo di Monza, coordinati dalla Procura di Milano, hanno poi scoperto come l'uomo garantisse l'anonimato ai suoi clienti, sia attraverso il pagamento in contanti e la consegna a mano dei farmaci con appuntamenti organizzati a Milano, sia in criptovaluta Bitcoin su un e-wallet in uso al venditore, con consegna nazionale e internazionale, soprattutto verso gli Usa e la Svizzera. Per la pubblicità il venditore utilizzava YouTube, dove i farmaci venivano offerti in un video con tanto di musica amatoriale trap. A casa del pusher di farmaci, le fiamme gialle hanno sequestrato ingenti quantitativi di oppioidi tra cui Toseina, Depalgos, Oxycontin, Jurnista, Paracodina, Lyrica, Oramorph, Twice, svariate dosi di hashish, marijuana e funghi allucinogeni, strumenti per la misura e il dosaggio di sostanze chimiche, nonché diverse decine di false impegnative mediche.

La Procura, al termine delle indagini, ha emesso un decreto di sequestro probatorio per il portafoglio virtuale dello spacciatore, che conteneva bitcoin per circa 6.000 euro. L'uomo dovrà ora rispondere di spaccio di farmaci e sostanze stupefacenti, abusivo esercizio della professione medica e/o di farmacista, produzione e ricettazione di false ricette mediche.

