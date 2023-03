Grave un operaio rimasto folgorato su una piattaforma mobile

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAR - Un operaio di 44 anni, originario del Marocco e residente a Trescore Balneario (Bergamo), è rimasto folgorato oggi mentre si trovava al lavoro a Osio Sotto, in un'area produttiva. Dipendente di una ditta di Pedrengo, l'operaio sarebbe finito contro i cavi dell'alta tensione mentre si trovava sopra una piattaforma mobile. Stava smaltendo l'amianto sul tetto di un capannone industriale in via di demolizione.

Era a circa 20 metri d'altezza quando è stato investito da un arco voltaico dai vicini cavi, attraverso i quali passano 20 mila volt. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ad Ats. Il ferito ha riportato ustioni a volto, tronco e arti superiori: con l'elisoccorso è stato trasferito all'ospedale di Pisa. Grave, non è in pericolo di vita. (ANSA).