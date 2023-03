Pichetto: 'Auto elettrica via maestra, ma non dal 2035'

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Siamo convinti che l'autostrada per il futuro della mobilità sia l'elettrico, ma diciamo no al 2035 come data fissa per lo stop a tutti i motori termici senza alternative". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il suo intervento al #FORUMautomotive in corso a Milano.

"Un'alternativa - ha detto Pichetto - è considerare anche l'utilizzo di biocarburanti, e-fuel e anche dell'idrogeno a quella data". (ANSA).