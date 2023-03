Podio keniano alla Stramilano, resiste il record del 2016

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - È tutto keniano il podio maschile della 50/a edizione della Stramilano: ad aggiudicarsi l'oro è il 19enne debuttante Cosmas Mwangi Boi con un tempo di 59'40", seguito da Isaac Kipkemboi Too (1h01'05"). La medaglia di bronzo va a Bernard Musau Wambua (1h04"57''). Tra gli italiani mette a segno un'ottima performance Salvatore Gambino (1h01"09"), quarto davanti a Pasquale Selvarolo (1h02'54"). Resta imbattuto il record dei 59'12" registrato nel 2016 da James Mwanj Wangari e superato a livello mondiale solo nel 2005.

Tempi sotto il record di gara anche per il podio femminile: al primo posto l'atleta keniana Gladys Cherop Longari, con un tempo di 1h07'28". Stesso tempo per l'etiope Aberash Schilima Kebeda (1h07'28") e terzo posto per la sua connazionale Anchinalu Dessie Genaneh (1h07'30"). Prima tra le atlete italiana la vincitrice della scorsa edizione Giovanna Epis, al sesto posto con 1h12'01".

Ritrovo all'Arena Civica per tutti i runner delle tre gare, la half marathon e i percorsi non competitivi da 10 e 5 chilometri, per l'esibizione acrobatica dei paracadutisti del Centro Sportivo Carabinieri. Ad accompagnare il passaggio degli atleti sono stati gli studenti del Liceo Musicale Carlo Tenca di Milano, affiancati dalla compagnia di spettacolo Liberidi.

Presenti come di consueto anche le associazioni sostenute dall'iniziativa tra cui Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale; Cooperativa Sociale Fabula per l'educazione di persone con disabilità; Africa&Sport; Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili; City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal.

Appuntamento per la 51esima edizione di Stramilano al 24 marzo 2024. (ANSA).