FdI sostiene il leghista Rolfi come candidato sindaco a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 19 MAR - Fratelli D'Italia ha sciolto la riserva e ha deciso, in vista del voto di maggio, di sostenere la candidatura a sindaco di Brescia di Fabio Rolfi, ex assessore regionale all'Agricoltura, esponente della Lega, già vice sindaco di Brescia dal 2008 al 2013, sostenuto anche dal Carroccio e da Forza Italia.

Era da tempo che Matteo Salvini lo aveva indicato come candidato, tanto che lui stesso, subito dopo le elezioni regionali in cui non era in lista, in un approfondimento del TgR Lombardia, aveva parlato della candidatura per il centrodestra ma era stato stoppato in diretta tv dalla ministra Daniela Santanchè. La coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia aveva infatti spiegato che la coalizione non si era ancora riunita per parlare e dunque Rolfi era al momento "candidato della Lega".

Ora è arrivato il via libera definitivo. "Fratelli d'Italia sente la responsabilità del ruolo di rinnovato protagonismo che il partito ha ottenuto dopo i risultati delle elezioni politiche e di quelle regionali e non rinuncia alla sfida di essere il motore del centro-destra anche a Brescia. Avverte il peso delle aspettative riposte nel partito da parte di tanti elettori di destra e centro-destra che vogliono un futuro diverso per la nostra città" ha premesso il coordinatore provinciale di Fdi Diego Zarneri aggiungendo che "Fabio Rolfi rappresenta esperienza, coerenza e concretezza".

"Fratelli d'Italia ha sempre ribadito che alle elezioni amministrative il centro-destra sarebbe stato compatto e unito.

Fabio Rolfi è il candidato che meglio può rappresentare un'idea di città differente ed è espressione degli stessi valori e principi che il governo di Giorgia Meloni e la nostra coalizione esprimono. Siamo accanto a lui . ha concluso - per cambiare Brescia e dare alla città un'amministrazione all'altezza delle sfide che la attendono". Il principale avversario sarà Laura Castelletti, da dieci anni vice sindaco di Brescia sostenuta da Pd e Terzo Polo. (ANSA).