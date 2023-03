Conrad Tao a Milano, venite al concerto e staccate il telefono

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - A 28 anni, Conrad Tao è un pianista e compositore con più di venti anni di esperienza e un curriculum che include esibizioni e commissioni per alcuni dei più grandi teatri e delle migliori orchestre del mondi, da quella dell'Accademia di Santa Cecilia alla New York Philharmonic.

Ed è forse per questo doppio ruolo, che non ama i confini e da sempre cerca un collegamento fra generi musicali, classica e contemporanea, fra forme di espressione diverse, che lo hanno portato, ad esempio, ad esibirsi in coppia con il ballerino di tip tap Caleb Teicher.

Tao torna ora in Italia per esibirsi, prima a Genova e martedì al Conservatorio di Milano, in un appuntamento che fa parte della stagione della società del Quartetto e che mostra il suo gusto eclettico. Il programma - che per come lo racconta è una esplorazione fra improvvisazione e riflessione - si apre con la Fantasia cromatica in re minore di Bach ("un saggio di quello che sarebbe potuta essere l'improvvisazione al piano" del compositore di Lipsia). prosegue con Gaspard de la Nuit di Ravel, passa a Kinderszenen, le Scene di bambini di Schumann per poi arrivare alla sua stessa improvvisazione e a Keyed In, brano che Tao scrisse durante il lockdown nel 2021, per terminare con Antennaria Plantaginifolia del cinquantunenne Jason Eckardt.

Per il futuro, però, sta lavorando a programmi ispirati da favole e poesia con musiche di Brahms, Ravel ma anche Rebecca Saunders e David Fulmer, sta scrivendo - racconta - concerti per i suoi recital solistici, per il quartetto di corni The Westerlies, per il Junction Trio (di cui fa parte) e intanto collabora con l'improvvisatore vocale elettroacustico Charmaine Lee.

Per attirare i giovani ai concerti il suo suggerimento è abbastanza controcorrente: "ci penso da un po' ma nessuno mi ascolta - spiega - Vorrei pubblicizzare il fatto che ai concerti uno può spegnere il telefono per due ore, tutti quelli che conosco cercano buone scuse per staccare la spina" (ANSA).