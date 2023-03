Sala rende omaggio a Fausto e Iaio, 'Milano non vi dimentica'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Sono passati 45 anni dalla morte di Fausto e Iaio, i due giovani militanti di sinistra uccisi a colpi di pistola il 18 marzo 1978. Oggi, nel giorno dell'anniversario, il sindaco di Milano Giuseppe Sala li ha ricordati deponendo un mazzo di fiori davanti alla targa in loro memoria in via Mancinelli, dove furono ammazzati.

"Sono passati 45 anni ma Milano non vi ha dimenticato e non vi dimenticherà", ha scritto il sindaco sulle sue pagine social postando una sua foto mentre rende omaggio ai due giovani uccisi. (ANSA).