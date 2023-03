Arrampicata: Coppa Italia Speed; per Zurloni oro e record

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' nata una stella nel firmamento azzurro della arrampicata sportiva. Ha 20 anni, Matteo Zurloni, straordinario nel corso della prima tappa di Coppa Italia Speed.

Lo sprinter lombardo è sensazionale. In ogni run praticamente si è andato a migliorarsi, limando centesimi al suo nuovo record italiano. Escalation eccezionale, quattro record in sei salite: dal 5"29 in qualifica 5"23 in semifinale e il nuovo primato italiano, l'eccezionale 5"18 ottenuto in finale oggi, a soli 18 decimi di secondo dal primato del mondo, che appartiene all'indonesiano Katibin.

Battuto nell'ultima 'corsa' Marco Rontini dell'Esercito, che conquista un argento che vale oro in un pomeriggio da favola.

Sul podio arriva infatti dopo aver eliminato ai quarti l'azzurro ai Giochi Ludovico Fossali e dopo aver superato due volte - c'è voluto infatti agli ottavi lo spareggio - il romagnolo Ludovico Borghi. Il bronzo maschile è per Luca Robbiati della Stone Age che ha vinto la run per il terzo posto battendo Daniele Balestrazzi della Equilibrium, ottimo nei quarti nel testa a testa contro Alessandro Boulos.

Euforico il neoprimatista italiano Zurloni "Vincere in casa è bellissimo - dice -, perchè ci sono le persone che mi conoscono al meglio. Mi scalda il cuore averle accanto. Ora mi vederete in Coppa Italia a Faenza".

Nella gara femminile vince Beatrice Colli, anche lei realizzando il record nazionale con un super 7"21. La poliziotta delle Fiamme Oro, con l'oro al collo, è doppiamente raggiante: "Superfelice di aver fatto il record, in allenamento non andavo al massimo. Ora ho grandissima fiducia per la Coppa del Mondo".

Sul podio donne è seconda Andrea Rojas, ottima in qualifica, in maglia Milano Arrampicata e terza la 17enne Sofia Bellesini della Vertik Area Dolomiti. Errori gravi per i due detentori del titolo in carica Gian Luca Zodda negli ottavi di finale e di Giulia Randi nei quarti di finale.

Nella classifica a squadre vittoria di tappa all'Equilibrium Modena, davanti all'Esercito e alla società di casa Big Walls.

(ANSA).