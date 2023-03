Serie A: Atalanta-Empoli 2-1 Successo in rimonta per i bergamaschi, altro ko per i toscani

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - L'Atalanta ha battuto l'Empoli 2-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A. A Bergamo, i nerazzurri hanno dovuto rimontare dopo la rete di Ebuehi nel finale del primo tempo, riuscendoci con i gol nella ripresa di De Roon e Hojlund, al settimo centro stagionale. La squadra di Gasperini sale a 45 punti, i toscani restano a 28 dopo aver incassato la quarta sconfitta di fila. (ANSA).

