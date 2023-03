Nasce etichetta 'La Créme Records' fra realtà e metaverso

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Da un'idea di Maruego, pioniere della trap italiana e Peruzzo Editore, nasce una "innovativa" etichetta milanese 3.0: La Créme Records.

Punti di forza - secondo gli ideatori - da un lato lo sguardo attento di Maruego al mercato musicale, dall'altro la visione avanguardista nel mondo della comunicazione e della tv di Peruzzo: "si esondano i confini della classica realtà discografica indipendente, ampliando gli orizzonti con un piede nella realtà e uno nel metaverso".

La nuova Factory creativa è frutto del lavoro di progettazione di Maruego e Alessandro Peruzzo insieme al team costruito in questi mesi con "un'attenta analisi del mercato e dei trend degli ultimi anni con la volontà di portare freschezza e dinamicità nel music biz". Cresciuto guardando Rapture - il primo programma Tv dedicato al rap, andato in onda nei primi anni 2000 su Rete A-All Music la rete creata da Peruzzo Editore - Maruego spiega di "aver trovato in Alberto e Alessandro Peruzzo l'attenzione alle novità musicali e la volontà di mettersi in gioco che cercava. Una collaborazione basata sul reciproco rispetto e stima, con l'obiettivo di dar voce a nuovi talenti musicali e progetti innovativi". (ANSA).