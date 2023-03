Figli coppie gay, sabato in piazza con una penna per i diritti

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Un presidio in piazza della Scala a Milano in cui tutti i partecipanti sono invitati a portare delle penne a sfera che saranno alzate in aria durante un flashmob, per chiedere diritti per tutti, anche per i figli delle coppie dello stesso sesso. Si svolgerà così 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie', la manifestazione indetta da I Sentinelli, Arcigay Milano, Famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni di coppie dello stesso sesso.

Le penne a sfera che i manifestanti porteranno in piazza "rappresentano le firme che non si possono più fare - ha spiegato il fondatore de I Sentinelli Luca Paladini -. Da domani noi siamo in mobilitazione permanente, perché sono entrati nella carne viva di queste famiglie. Abbiamo un problema enorme rappresentato da questo governo".

In piazza Scala ci sarà un palco dove si terranno gli interventi delle associazioni e le testimonianze delle famiglie arcobaleno. Alla mobilitazione hanno aderito molti politici, in piazza ci sarà il Pd con la segretaria Elly Schlein, +Europa con il segretario Riccardo Magi, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, i Radicali, l'associazione Luca Coscioni, per citarne solo alcuni. Ma nessun politico parlerà dal palco perché lo spazio sarà per le famiglie e le loro storie. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invece come aveva anticipato non sarà in piazza. "Chiediamo ai sindaci italiani di disobbedire e domani in piazza lanceremo proprio la campagna 'Disobbediamo' - ha spiegato Alessia Crocini, presidente associazione Famiglie Arcobaleno -, perché si possa creare un movimento di opinione, le leggi ingiuste non vanno rispettate e vanno contrastate".

La manifestazione di Milano ha avuto l'appoggio anche di molti personaggi noti, come la cantante Madame che probabilmente sarà in piazza, Vladimir Luxuria ci sarà per condurre l'evento.

Mentre Tiziano Ferro, Roy Paci, Paola Turci, Nancy Brilli hanno dedicato alla mobilitazione di Milano alcune stories su Instagram. “Che paura fa la piena uguaglianza e cosa toglie agli altri non lo so - ha commentato Alice Redaelli Cig Arcigay -, ma a togliere è il governo. Migliaia di bambini già nati non possono avere le tutele”. (ANSA).