'Stasera al Museo' Bagatti Valsecchi cantano Arisa e Ruggeri

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le voci di Enrico Ruggeri e Arisa animeranno per la prima volta Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano, nella seconda edizione del cartellone "Stasera al Museo": diciannove appuntamenti di musica e teatro che da marzo a dicembre prenderanno vita nel Salone d'Onore e - novità di quest'anno - nel cortile neorinascimentale.

Il tema di questa edizione, che trae ispirazione dal motto latino Ars vox amoris inciso nelle pareti lignee del Salone d'Onore, è Le voci degli amori, un inno alla musica, alla poesia, al canto e al teatro, a tutte quelle forme d'arte che hanno guidato i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi nella realizzazione della residenza di via Gesù, piena di fascino e bellezza.

Ideata dal Conservatore Antonio D'Amico, la rassegna sarà aperta da Ippolita Baldini che, insieme a Francesca Porrini, presenterà un nuovo e inedito studio, prodotto proprio dal Museo Bagatti Valsecchi, su due donne che hanno cambiato la storia dell'umanità, Maria e Maddalena. Eliana Miglio e la giovane Angelica Giusto, con la regia di Camilla Brison, saranno poi le protagoniste dello spettacolo 'Le lacrime amare di Petra von Kant', prodotto dal Museo Bagatti Valsecchi, dove debutterà.

"La programmazione di stasera al Museo è varia e ci consente di raccontare la bellezza del vivere che era uno dei desideri dei miei avi, i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi che hanno creato questa casa come un luogo dinamico, poliedrico e volto alla sinergia delle arti. - afferma la presidente Camilla Bagatti Valsecchi - Sin dall'apertura della casa a metà Ottocento in questa residenza sono passati tantissimi artisti, pittori, scultori, musicisti, danzatori, cantanti lirici, e Stasera al Museo quest'anno ospita attori e cantanti d'eccezione proseguendo questa bella tradizione che rende questa casa un luogo magico". (ANSA).