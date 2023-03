Motociclista in ospedale dopo scontro, si cerca auto pirata

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Un motociclista di 43 anni è ricoverato in ospedale dopo aver avuto uno scontro con un'auto il cui conducente non si è fermato per i soccorsi la notte scorsa a Milano. L'incidente è successo intorno all'una e mezzo in piazza Greco.

L'uomo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo ma non è in pericolo di vita, mentre le ricerche dell'auto pirata sono affidate agli agenti della Polizia locale di Milano. (ANSA).