Design week, Armani apre per la prima volta Palazzo Orsini

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Giorgio Armani apre per la prima volta al pubblico del Salone del Mobile le porte di Palazzo Orsini, sede storica dell'azienda, per presentare le novità della collezione Armani/Casa.

In questa occasione gli ospiti avranno la possibilità di scoprire, nel giardino segreto, la nuova collezione outdoor e poi, proseguendo lungo il percorso all'interno dello storico edificio, alcuni mobili esposti nelle sale affrescate al primo piano, dove si trova l'atelier della collezione di Alta Moda Giorgio Armani Privé. (ANSA).