Spaccio in casa, 4 arresti a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Quattro persone sono state arrestate, a Milano, in due diversi episodi di spaccio casalingo, in appartamento. La Squadra mobile ha sequestrato complessivamente vari tipi di droga: 237 pastiglie di ecstasy, 9 grammi di Mdma, 500 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 70 grammi di marijuana e 10 mila euro in contanti.

Gli arrestati sono un 23enne con precedenti e un 30enne incensurato, arrestati dopo una perquisizione in un appartamento in via Cucchiari, e un 33enne e un 29enne, entrambi con precedenti, arrestati dopo perquisizioni in case di corso Sempione e via Barrili. Questi ultimi due, secondo le accuse, sarebbero i fornitori dei primi. L'autorità giudiziaria ha disposto misure a vario titolo tra i domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).