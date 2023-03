A Milano Moby Dick va in tournée fra caffè e cascine

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Se il pubblico non va a teatro, è il teatro ad andare dal pubblico: è con questa filosofia che il 21 marzo parte la tournée milanese di La balena bianca, reading musicale ispirato a Moby Dick di Herman Melville, che in 12 tappe andrà in scena in caffè, cascine e locali del centro e della periferia.

Autore è Davide Lorenzo Palla che l'interpreta con l'accompagnamento musicale di Tiziano Cannas Aghedu. Lo spettacolo - che partirà dalla Cascina nascosta del parco Sempione e toccherà fra l'altro l'associazione Il Balzo a Baggio, l'Ostello Bello, Mosso in via Padova, lo Spirit de Milan e il Cafè Banlieau - nel quartiere di rientra nel progetto di sviluppo delle collaborazioni a livello nazionale di Tdb Impresa sociale (dove Tdb è acronimo di Tournée da bar) per diffondere arte e cultura nei luoghi della quotidianità.

"Oramai portare il teatro al bar è diventata prassi per molte giovani compagnie e tanti artisti emergenti. I bar e circoli - ha spiegato Palla, che è direttore artistico di Tdb - hanno capito che l'offerta culturale è un valore aggiunto alla ristorazione e i cittadini sono alla continua ricerca di artisti che, come noi, sappiano portare il teatro in mezzo alle persone rendendolo accessibile e comprensibile. Insomma: la strada è stata tracciata, ora non rimane che proseguire nel cammino, con la speranza che anche il sistema teatrale più istituzionale si persuada che le nostre iniziative possono rappresentare nuova linfa vitale per il futuro della cultura e dello spettacolo".

