Riappare in 3D la Torre Civica caduta 34 anni fa a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 13 MAR - Venerdì 17 marzo ricorreranno i 34 anni dal crollo della Torre Civica di Pavia, avvenuto nel 1989 (sempre di venerdì) e costato la vita a quattro persone. Come è tradizione, il Comune organizzerà la cerimonia di ricordo in Piazza Duomo alle 11.30: il sindaco Mario Fabrizio Fracassi sarà presente accanto alla Cattedrale, dove verrà raggiunto dal vescovo Corrado Sanguineti per un momento di preghiera.

Quest'anno, però, ci sarà una novità importante: grazie all'impegno di quattro società pavesi sarà possibile "rivedere" la Torre Civica grazie alla tecnologia 3D. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sala consiliare del municipio alla presenza del sindaco Fracassi ("La nostra Torre - ha detto - tornerà a vivere virtualmente, è una grande emozione") e degli ideatori del progetto, Fulvio Facchera, Claudio Cantoni e Gabriele Rossi.

"Siamo degli appassionati della nostra città e da questa passione è nato il progetto - ha spiegato Facchera -. Abbiamo scelto la giornata della commemorazione per ricordare la Torre.

Presto il progetto interesserà anche altri punti della città grazie alla creazione, su cui stiamo lavorando, di una app per gli smartphone. Al momento sarà possibile vedere la Torre in 3D grazie ad un visore: daremo l'opportunità di fare questa esperienza a chi parteciperà alla cerimonia di venerdì".

"Vogliamo emozionare Pavia - ha aggiunto Cantoni - e, grazie a questa tecnologia, lo faremo davvero. E' un'esperienza che ci porta indietro nel tempo per chi ricorda la nostra Torre, e che la farà vivere a chi non l'ha mai vista". (ANSA).