Picchia la moglie perché sospetta lo tradisca, arrestato

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Un ristoratore turco di 35 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri a San Giuliano Milanese per aver picchiato la moglie che sospettava avesse una relazione con un altro.

I due, con figli piccoli, avevano litigato sempre per la gelosia del marito, e la donna, nei giorni scorsi, era andata da parenti. Anche a casa loro si era presentato il marito che aveva chiesto alla moglie di salire a bordo della sua auto per un chiarimento.

E' stato quando sono giunti presso un corso d'acqua che l'uomo ha cominciato a picchiarla, anche con un ramo, minacciandola di morte. L'ha poi riportata dai parenti i quali, dopo aver visto le ecchimosi, hanno chiamato i carabinieri di San Giuliano Milanese che hanno arrestato il marito. (ANSA).